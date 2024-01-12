Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал крупнейшую поставку дронов Украине.

Об это сообщает Sky News.

Сообщается, что около 200 миллионов фунтов будет потрачено королевством на закупку и производство тысяч военных беспилотников.

Предполагается, что большая часть из них будут производиться на территории Великобритании.

Напомним, что сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что уже прибыл в Украину.

Ожидается, что он подпишет с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности и объявит о военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов и крупнейшей поставке дронов.

Ранее Риши Сунак заявлял, что Великобритания не будет отправлять своих военных в Украину.

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