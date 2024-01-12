В пятницу, 12 января, в Украине идет 688-й день войны.

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12 января

09.37 Судя из поста Марьяны Безуглой, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников.

Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.

09.35 Премьер Британии Риши Сунак сегодня посетит Киев и подпишет с Зеленским соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Sky News.

«Сегодня мы идем дальше – увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших дронов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей на долгосрочную перспективу», - цитирует газета Сунака.

Это двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Пока не понятно, идет ли речь о тех самых гарантиях безопасности, декларация о которых была принята Украиной и странами Большой семерки прошлым летом. Если да, то Британия станет первой страной, которая подписала двухстороннее соглашение.

Также Сунак анонсировал предоставление Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.

09.12 Нардеп Марьяна Безуглая публикует список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации:

"⁃ исключить требование предоставления военнообязанными сведений о месте жительства при заключении трудового договора;

⁃ исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

⁃ вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

⁃ вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;

⁃ исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

⁃ исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

⁃ изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

⁃ вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

⁃ ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

⁃ уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

⁃ предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

⁃ вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

⁃ исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;

⁃ изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

⁃ изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК;

⁃ изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

⁃ исключить повестки по электронной почте;

⁃ определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

⁃ ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

⁃ уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

⁃ включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;

⁃ сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

⁃ начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

⁃ начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

⁃ применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;

⁃ привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов".

08.07 Так сейчас выглядит гостиница Park Hotel в Харькове, которая попала под ракетный удар 10 января.

Также видно, что сильно разрушены и соседние здания.

08.01 За минувшие сутки в Херсоне и области от российской агрессии один человек погиб и трое были ранены.

07.43 Главное из сводки Генштаба ВСУ за минувшие сутки.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении были отражены 6 атак в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

07.35 Поздно вечером россияне дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никополю в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.