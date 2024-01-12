Анализируем ситуацию на 688-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Мониторинговые паблики не зафиксировали существенных изменений линии фронта за одним исключением - в районе Северска Донецкой области.

Как пишет "Институт изучения войны", российские войска "незначительно продвинулись" к юго-востоку от города. На кадрах с привязкой к местности видно, что российские войска продвигаются вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого.

Также россияне с высокой долей вероятности готовятся к очередной попытке штурма Авдеевки, считает украинский военный эксперт Константин Машовец. Предполагаемое направление атаки - между Степным и Авдеевским коксохимическим заводом, чтобы в конечном итоге перерезать шоссе О0542 (Авдеевка-Орловка) к западу от Авдеевки.

Машовец напоминает, что предыдущие атаки России на завод не увенчались успехом.

С оглядкой на приписываемые России планы пойти в крупное наступление украинские паблики обсуждают качество украинских фортификаций.

Телеграм-канал Deep State показал видео российских укреплений, снятое самими россиянами. На нем показана разветвленная траншейная система протяженностью сотни метров, глубиной до 2 метров и шириной до 1,5 метров, что позволяет свободно передвигаться и легко разминуться двум бойцам в снаряжении. Ходы соединений перекрыты, давая возможность передвигаться скрыто, в том числе от тепловизора, и сохранять стабильную температуру воздуха и микроклимат.

В укреплениях есть электричество, система водоотвода, что делает невозможным подтопление и образование болота, а также замаскированные позиции для стрелков, "лисьи норы" для защиты от артобстрела.

Украинские бойцы рассказывают, что армия РФ уделяет огромное внимание выстраиванию оборонительных фортификационных сооружений и тратит на это много ресурсов. Когда россияне занимают какие-то позиции, "они сразу начинают копать, рубить, работать пилами и строительной техникой".

Также у них есть люди, которые занимаются сугубо копанием и обустройством окопов, "а не как у нас: боец и штурмует, и строит, и занимается всеми другими вопросами".

Паблик делает вывод, что в Украине "продолжается халатное отношение" к постройке укреплений.

"Даже на самых угрожающих участках, где у врага есть шансы выйти на оперативное пространство, система обороны оставляет желать лучшего", - пишет DS.

Говоря о перспективах войны, Владимир Зеленский сделал сегодня прогноз на ближайшее будущее. По его мнению, Россия планирует достичь тактических успехов на поле боя перед выборами президента РФ в марте. А дальше будет готовить "глобальные действия". То есть, видимо, крупное наступление, хотя прямо об этом президент не сказал.

В то же время глава украинской военной разведки Буданов заявил по сути обратное. По его мнению, дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

"Мы знаем решение для беспилотников - это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей. Нет ничего нерешаемого, но во внимание нужно брать все", - сказал он в интервью Le Monde.

Договор Украины и Британии

Сегодня британский премьер Риши Сунак приехал в Киев.

Он объявил о выделении помощи на 2,5 млрд фунтов (3 миллиарда долларов). Это самый большой пакет от Британии с февраля 2022 года. В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных. 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны, большинство из которых будут производиться в самой Британии.

Но главная новость визита - Сунак подписал с Владимиром Зеленским соглашение, которое в СМИ окрестили "договором о гарантиях безопасности", хотя официальное его название "Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией".

Срок действия договора 10 лет.

Несмотря на то, что обе стороны уже заявили о его "историческом значении", в основном он лишь формализует ту помощь, которую Британия и так оказывает Украине.

И он не содержит никаких обязательств Лондона вступать в войну на стороне Украины в случае нового нападения РФ. На такой случай в договоре прописано только несколько обязательств Британии: в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить Украине различную военную помощь и военную технику, ввести против РФ санкции. То есть, сделать все то, что Британия уже сделала после 24 февраля 2022 года.

Более того, в договоре, который украинский президент назвал соглашением о гарантиях безопасности, само слово "гарантии" встречается только один раз и в контексте обязательств Украины, а не Британии.

"Украина гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальную собственность", – это единственное упоминание гарантий в соглашении. Как писалось выше, в названии договора также ничего не говорится о гарантиях.

Слово "гарантии" (guarantees) не использовал в комментариях к документу и британский премьер Риши Сунак. Он несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях безопасности" (security assurances). Именно этот термин – security assurances – использовался в Будапештском меморандуме 1994 года, который не смог защитить Украину от вторжения.

То есть этот договор имеет по большей части информационно-политическое значение - продемонстрировать неизменность поддержки Киева со стороны Британии в сложной для Украины военной ситуации, а также в условиях сохраняющейся неопределенности в вопросе дальнейшей помощи от главного западного партнера Украины - США.

Сделка демократов и республиканцев по поводу утверждения этой помощи в Конгрессе, к слову, в очередной раз грозит сорваться.

Демократы отвергли условие спикера Палаты представителей США Майка Джонсона по выделению помощи Украине, пишет The Hill.

Джонсон заявлял, что республиканцы будут выступать против любой новой помощи Киеву, если соглашение не будет включать жесткие иммиграционные ограничения и продолжение строительства стены на границе с Мексикой.

Демократы же согласны только на новое финансирование пограничных служб. Они заявили о готовности блокировать принятие любых подобных республиканских инициатив, пусть и с заложенной в них помощью Украине.

Но республиканцы настаивают на своем.

"Я не хочу финансировать свое правительство, если администрация не обеспечит безопасность границы, не говоря уже о том, чтобы финансировать правительство Украины в обмен на защиту Америки", - заявил республиканец Уоррен Дэвидсон.

"Республиканцы бросают украинцев на произвол судьбы. Грустно. Я думаю, что это ужасная ситуация, но я думаю, что они именно это и делают", - заявил демократ Хуан Варгас.

В таких условиях подписанный договор Украины и Британии призван продемонстрировать, что союзники готовы продолжать помогать Украине.

Но понятно, что любая поддержка Великобритании не сможет полностью заменить поддержку со стороны США. Поэтому вопрос с последней остается одним из ключевых с точки зрения дальнейших перспектив войны.

Мобилизация

Как мы писали вчера, скандальный законопроект о мобилизации вернулся в Кабмин на доработку. Его обещают поменять в ближайшее время.

Как именно поменять, рассказала нардеп из профильного комитета Марьяна Безуглая (полный список правок здесь). Судя из ее поста, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников.

Это подразумевало целый ряд ограничений:

- запрет на выезд за границу,

- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом,

- ограничения в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения,

- ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями (то есть блокировка счетов и карт),

- отказы в подписании кредитных договоров,

- остановка получения льгот и услуг от государства.

Также, по данным Безуглой, в Раде предлагают убрать еще одну скандальную норму - об электронных повестках, а также восстановить большую часть отсрочек (например, инвалидам и по уходу за инвалидами). Полный список предлагаемых изменений мы давали здесь.

Таким образом, фактически все самые главные "принудительные меры" и ужесточения из законопроекта убрали. И это может вызвать недовольство военного командования. Поэтому пока непонятно, в каком итоговом виде примут законопроект.

Но очевидно, что власть во всех ее ветвях не очень хочет брать на себя ответственность за новые меры мобилизации. Почему - мы детально разбирались здесь. Главная причина - резко негативная реакция в обществе, которая, впрочем, уже сейчас прорывается и без всяких дополнительных ужесточений.

Чаты Закарпатья сегодня опубликовали видео конфликта с ТЦК в селе Оноковцы под Ужгородом. Местные жители недовольны тем, что военкомы установили блокпост, на котором выдают мужчинам повестки.

"Почему никто из вас не идет на передовую, а бедняков ловите, пока мы парням банки (донаты - Ред.) собираем. Сейчас люди придут сюда с вилами, мы будем в вас камнями кидать", - заявляет женщина.

В ходе скандала машину на львовских номерах, которую остановили для досмотра, решили пропустить.

Также ширится недовольство "транспортной мобилизацией" в Одессе, где военкомы начали массово обыскивать троллейбусы и маршрутки.

Одесский ТЦК сегодня официально подтвердил эти рейды и утверждает, что они законны.

"На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины", - говорится в сообщении военкомата.

Граждан призывают "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.

Тем временем ролики с визитами военкомов на общественный транспорт и возникающими там конфликтами продолжают попадать в сеть.

Не прекращаются попытки мужчин покинуть Украину, чтобы скрыться от мобилизации. С начала вторжения РФ погранслужба задержала более 17 тысяч украинцев при попытке нелегального выезда за границу, пишет The Times.

"Цифры желающих выехать, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек", - говорится в статье.

Рассказываются истории, как мужчины даже зимой пытаются самостоятельно переплыть Тису, ищут проводников, которые за 3,5-5 тыс. долл. проведут их через границу, или покупают поддельные документы.

Также пользуются популярностью многочисленные Telegram-каналы, предлагающие уклонистам купить поддельные документы за 700-1300 долларов, а реклама их "услуг" сопровождается роликами с кадрами рейдов ТЦК по кафе и спортзалам.