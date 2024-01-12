Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.

Соответствующее сообщение появилось на странице Безуглой в Фейсбуке.

Предлагаются следующие изменения:

  • исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
  • исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
  • вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;
  • исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
  • исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
  • изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
  • вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
  • ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
  • уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
  • предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
  • вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
  • изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
  • изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;
  • изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
  • исключить повестки по электронной почте;
  • определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
  • ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
  • уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
  • включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
  • сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
  • начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
  • начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
  • применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;
  • привести в соответствие с Конституцией полномочия президента в части издания указов.

Судя из поста Марьяны Безуглой, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников.

Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.

Напомним, накануне Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о мобилизации.

Также мы писали, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект

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