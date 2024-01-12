Нардеп Марьяна Безуглая опубликовала список возможных изменений в законопроекте о мобилизации
Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.
Соответствующее сообщение появилось на странице Безуглой в Фейсбуке.
Предлагаются следующие изменения:
- исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
- исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
- вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;
- исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
- исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
- вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
- ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
- уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
- предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
- изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;
- изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- исключить повестки по электронной почте;
- определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
- уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
- включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
- сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
- начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
- начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
- применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки;
- привести в соответствие с Конституцией полномочия президента в части издания указов.
Судя из поста Марьяны Безуглой, в законопроекте о мобилизации планируют вычеркнуть одну из наиболее скандальных норм - о внесении уклонистов в реестр должников.
Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.
Напомним, накануне Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о мобилизации.
Также мы писали, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект.