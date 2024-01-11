Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании, как и ожидалось, отозвал из Верховной Рады скандальный законопроект о мобилизации.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По словам источников изданий, Кабмин собрался на внеочередное заседание в режиме онлайн. Теперь чиновники уже работают над правками к законопроекту. Также сообщается, что любой разработчик может отозвать законопроект до принятия решения парламентским комитетом.

"Отозвали. Доработают и будем перевносить", - заявили источники.

На сайте парламента законопроект о мобилизации уже получил статус "Проект отозван".

Между тем министр обороны Рустем Умеров заявил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - написал министр в Фейсбуке.



Он добавил, что готов выносить документ на согласование Кабмина.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации вернули в Кабмин вместе с наработанными в Верховной Раде предложениями. Это означает, что в ближайшее время документ принят не будет.

Также мы писали, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект. Среди прочего комитет предложил предоставить отсрочку соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии) и лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, а также исключить из документа рассылку повесток через электронную почту.