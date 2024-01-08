Коррупционные риски и увольнение срочников. В Раде не поддержали текущую редакцию законопроекта о мобилизации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Нардеп снова отметил, что в этом виде законопроект принимать категорически нельзя.
Также комитет Рады по соцполитике не поддержал принятие правительственного законопроекта о мобилизации в его текущей редакции.
Вместо этого комитету по нацбезопасности единогласно рекомендовали доработать документ с учетом альтернативных законопроектов и разработать отдельный законопроект об увольнении срочников в течение двух месяцев.
Напомним, перед этим секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко заявил, что законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный 25 декабря Кабинетом министров, может быть возвращен правительству на доработку.
Ранее мы анализировали, к каким переменам в Украине может привести скандал с законопроектом по мобилизации.