Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Нардеп снова отметил, что в этом виде законопроект принимать категорически нельзя.

Также комитет Рады по соцполитике не поддержал принятие правительственного законопроекта о мобилизации в его текущей редакции.

Вместо этого комитету по нацбезопасности единогласно рекомендовали доработать документ с учетом альтернативных законопроектов и разработать отдельный законопроект об увольнении срочников в течение двух месяцев.

Напомним, перед этим секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко заявил, что законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный 25 декабря Кабинетом министров, может быть возвращен правительству на доработку.

Ранее мы анализировали, к каким переменам в Украине может привести скандал с законопроектом по мобилизации.