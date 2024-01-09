У народных депутатов есть претензии к каждой второй статье предложенного Кабинетом министров законопроекта о мобилизации, а потому он требует существенной доработки.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Соломия Бобровская из фракции "Голоса".

"Все пять дней, когда заседал Комитет, и сегодня мы продолжаем заседать, идет обсуждение по каждой фактически статье, и к каждой второй у нас есть замечания. Они есть либо технико-юридического характера, либо к самому содержанию этих статей", — сообщила она.

Бобровская сказала, что законопроект предусматривает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных. Депутат против таких ужесточений.

"Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности", — сказала Бобровская.

Она считает, что украинцы пойдут в армию добровольно, только если будет "пряник" или мотивация, "идейная в первую очередь", но не через силу.

Напомним, что недавно нардеп Марьяна Безуглая опубликовала основные положения законопроекта об ужесточении мобилизации. Практически все его положения вызвали вал критики в обществе и претензий экспертов.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец договорился с Минобороны изменить законопроект о мобилизации, чтобы тот не нарушал права человека. По его словам, министр обороны Рустем Умеров заверил его, что права человека ведомство нарушать категорически не планирует.