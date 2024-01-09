В сети появилось видео, как сегодня утром в Одессе военкомы проводили проверку в трамвае.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

"Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и еще хотят", - рассказывает автор видео.

Также помимо трамвая сотрудники ТЦК нагрянули в троллейбус и вывели оттуда мужчин, сообщают местные паблики.

Женщины при этом активно на них ругались.

Напомним, вчера в Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводили в нем проверку.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. На его защиту в открытый салон фургона бросилась женщина, пытаясь оттуда вытащить.

Также мы рассказывали, что на блокпосту в Закарпатской области военкомы Межгоровского ТЦК остановили грузовой автомобиль, который официально перевозил груз, вытащили водителя и отвезли его в военкомат.

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