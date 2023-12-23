В сети появилось видео уличной стычки в Черновцах, где как утверждается, работники ТЦК пытались силой задержать мужчину.

Запись с автомобильного видеорегистратора была опубликована в местных телеграм-каналах.

Видео начинается с того, что по левую сторону городской улицы человек в чёрной гражданской одежде что-то раздражённо произносит двум мужчинам в военной форме, при этом можно расслышать нецензурную брань. Предположительно в такой форме прохожий отказался выполнять требование, вероятно, работников ТЦК.

Поле этого один из военкомов вытащил из припаркованной у другого края дороги машины автомат и побежал за прохожим, который за это время успел пройти дальше по улице, преследуемый вторым человеком в камуфляже.

Перед фасадом одного из зданий военкомы пытаются схватить мужчину, подойдя к нему с двух сторон, но прохожий принимает бойцовскую стойку и начинает отмахиваться руками. В какой-то момент военком наносит ему скользящий удар прикладом автомата в район левого локтя. После этого прохожий убегает дальше прямо по проезжей части. Двое военкомов продолжают двигаться по направлению за ним.

Чем закончилась погоня - неизвестно.

Ранее появилось видео, как в Закарпатской области прохожие устроили потасовку с военкомами.

Мы также публиковали видео конфликта между гражданскими ТЦК в Одессе, где военкомов облили из газового баллончика.