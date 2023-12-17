В соцсети ТикТок завирусилось видео, как девушка-адвокат спорит с сотрудниками ТЦК из-за того, что те раздают повестки в кафе.

"Вы сейчас проводите мобилизационные мероприятия на основании чего? На основании чего вы выписывали повестки? На основании только того, что у вас есть удостоверение начальника ТЦК?" - говорит девушка.

Представитель ТЦК на видео утверждает, что выдает повестки с целью сбора данных.

"С целью сбора данных? Нет, это не подходит. Смотрите: то, что сейчас происходит - это беззаконие и произвол. Неустановленные личности в балаклавах в заведении общественного питания, которое является частной собственностью, с человеком, который является начальником ТЦК, - вы не имеете права удерживать без распорядительных документов, которые дают вам возможность выписывать повестки и держать людей силой с людьми с автоматами из СБУ", - заявила адвокат.

Она посоветовала посетителям встать и уйти из заведения.

"Вы можете встать и уйти. Вставайте и уходите. Здесь никого силой держать не могут. Вы не задержанные. Встаем и уходим", - сказала молодая женщина.

В комментариях под видео многие ее поддержали: "С такой и в спортзал не страшно идти", "Как же приятно слышать, что в Украине есть адекватные женщины", "Молодец девушка. Сейчас вообще каждому гражданскому мужчине нужно иметь своего адвоката, чтобы защищать себя от этих ТЦК бугаев".

Однако есть и те, кто не согласен: "А что вы будете делать, когда парни на фронте скажут: "Все встаем и уходим?"

Напомним, в пятницу, 15 декабря, вслед за тренажерными залами военкомы пошли в рейды по ресторанам. Информация о визитах сотрудников ТЦК в заведения общепита поступила из Киева и Кривого Рога.

Ранее мы не раз писали о рейдах военкомов по спортзалам в разных городах.