В Одессе в машину скорой помощи на нашумевшем видео мужчину насильно затолкали не военкомы, а военные, причем по просьбе супруги пострадавшего.

Об этом заявляет в Фейсбуке оперативное командование "Юг".

"Относительно ситуации с использованием транспортного средства специального назначения в инциденте в ЖК "Радужный" в Одессе. По результатам проверки и в рамках служебного расследования было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, отраженных в соцсетях 21.12.2023. На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно всадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами. Разбор обстоятельств показал, что бессознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества. Военный поддался уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в Одессе, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", которое было осуществлено с использованием служебного специального транспорта", - сказано в посте.

Сейчас продолжается служебное расследование, устанавливается степень вины каждого участника события по превышению служебных обязанностей, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении.

Специальный автомобиль вернули в бригаду, где его используют по назначению.

Между тем такой же автомобиль скорой помощи с такими же военными номерами 7070 Е5, как на видео силового задержания мужчины, уже засветился в Одессе почти год назад - 25 января.

Тогда местные телеграм-каналы сообщали, что это третья скорая с военными номерами, замеченная за один день.

Сверху вчерашнее фото, снизу - годичной давности

В январе ТЦК заявлял, что скорая с этими номерами для раздачи повесток не используется. Но подтвердил, что в ТЦК есть авто с "внешними признаками скорой медицинской помощи" (на видео), и это другая машина, чем попавшая на фото. При этом в ТЦК добавили, что закон не запрещает военкомам использовать скорые, но из-за резонанса применять их для мобилизации не будут.

Вчера мы публиковали нашумевшее видео попытки похищения мужчины.

При этом пользователи соцсетей заметили на скорой наклейку организации, которая покупает реанимобили для нужд фронта за счет пожертвований людей. В этой организации были возмущены таким использованием ее подарка.