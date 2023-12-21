В Ивано-Франковске военкомы провели рейд возле гипермаркета Metro. Видео
В сети появилось видео предполагаемого рейда представителей ТЦК к гипермаркету Metro в Ивано-Франковске.
Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.
На видео можно заметить, как группа военкомов находится на парковке и у входа в гипермаркет, где общается с мужчинами.
Напомним, недавно СБУ и военкомы устроили рейды по ресторанам, где вручали повестки персоналу и гостям.
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