В Черновцах военные насильно сняли с поезда мужчину и привезли в ТЦК.

Об этом сообщает его коллега Катерина Вершинина в соцсетях.

По ее словам, Андрей Саламатов ехал на Западную Украину в деловую командировку, когда его "обманом" и "насильственно" без вещей и документов "выманили" из поезда военные.

Затем "с применением силы и психологического давления под угрозами в течение многих часов" заставляли подписывать "непонятные" документы, "игнорируя доказательства и имеющиеся документы". Юристов при этом не допускали.

Позже Вершинина написала, что мужчину удалось освободить.

"Доказали свои аргументы, нашли средство настоять на своих правах. Это было непросто", - сообщила она.

Между тем в телеграм-каналах распространяются видео очередного конфликта с военкомами в Одессе.

Судя по кадрам, сотрудники ТЦК приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. На его защиту в открытый салон фургона бросилась женщина, она пыталась его оттуда вытащить.

В итоге обоих отпустили, а скорая уехала.

При этом на медицинском спецтранспорте, использованном одесскими военкомами, заметили наклейку организации, которая покупает реанимобили для нужд фронта за счет пожертвований людей.

В начале декабря мы рассказывали, как на блокпосту в Закарпатской области военкомы Межгоровского ТЦК остановили грузовой автомобиль, который официально перевозил груз, вытащили водителя и отвезли его в военкомат.

А незадолго до этого в Ужгороде военкомы насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.