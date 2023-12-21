Фонд UUF, занимающийся закупками машин скорой помощи для Украины, отреагировал на скандальную попытку похищения мужчины сотрудниками ТЦК в Одессе на одной из его машин.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба фонда.

"Мы информированы и глубоко встревожены тем, как используются машины скорой помощи, отправленные для спасения жизней в Украину.

Все машины скорой помощи предоставляются бесплатно в ответ на обращения, поступающие от медицинского персонала боевых частей, а также официальных медицинских учреждений.

Без оригинальных номеров сложно установить, под какой именно заказ был передан этот автомобиль. С уверенностью можем сказать одно: "Никаких заявок от нас не поступало и ни в один "ТЦК" непосредственно от нас не отправлялось ни одно транспортное средство".

Вкратце: "Мы здесь все в шоке! Мы собрали средства и отправили эту машину на передовую, чтобы не ловить людей на улице!" - говорится в заявлении.

Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. На его защиту в открытый салон фургона бросилась женщина, она пыталась его оттуда вытащить. В итоге обоих отпустили, а скорая уехала.

При этом на медицинском спецтранспорте, использованном одесскими военкомами, заметили наклейку организации, которая покупает реанимобили для нужд фронта за счет пожертвований людей.

Ранее мы рассказывали, как в начале года одесский военкомат использовал машину скорой помощи для вручения повесток.

После скандала в сети в ТЦК заявили, что машина скорой помощи для вручения повесток больше не используется.