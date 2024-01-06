Молодая женщина, у которой представители ТЦК забрали мужа на блокпосту в Закарпатье прямо из машины, шокировав ее саму и маленького ребенка, извинилась.

Видео извинений появилось в телеграм-каналах.

Ранее женщина опубликовала видео, в котором со слезами рассказала, что военные насильно увели ее мужа на блокпосту в Закарпатье, и она осталась одна с ребенком в глухом селе. На том видео она просила помощи. Ее ребенок тоже не переставая плакал.

В новом ролике она уже сидит в каком-то административном помещении и извиняется на украинском языке, хотя свое первое видео записала на русском.

Женщина заявила, что ей "стыдно перед ВСУ" за свой предыдущий ролик, который она записала в состоянии "эмоционального стресса".

Между тем депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, рассказавший о случае на блокпосту, написал в своем Фейсбуке, что сегодня днем ему сообщили, что мужчину отпустили, выписав повестку в ТЦК по месту проживания. А семья уже выехала в город Днепр.

Мы подробно писали об инциденте на блокпосту, о котором рассказал в соцсетях Мазурашу. Нардеп назвал инцидент похищением человека и задался вопросами: "Будет ли таким образом мобилизованный реально защищать Отечество? Какие эмоции относительно военных, власти, родной страны испытывает эта гражданка Украины, ее похищенный людьми в военной форме мужчина, ребенок, на глазах которого похищали папу?"

Осенью мы сообщали, как в Ужгороде военкомы насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо.