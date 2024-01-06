На Закарпатье люди в военной форме забрали мужчину из машины прямо на блокпосту, оставив его жену и ребенка одних в автомобиле.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, опубликовав видео с рассказом жены.

"В жесткой форме угрозами заставили уехать в ТЦК. На то, что в машине остаются жена с ребенком, не обратили внимания. Сказали оформят повестку в его ТЦК (в Днепре) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время", - написал депутат.

Мазурашу задается вопросами: "будет ли таким образом мобилизованный реально защищать Отечество? Какие эмоции относительно военных, власти, родной страны испытывает эта гражданка Украины, ее похищенный людьми в военной форме мужчина, ребенок, на глазах которого похищали папу?".

В начале декабря уже была схожая ситуация на Закарпатье, военкомы силой вытащили водителя из машины и отправили на подготовку.

Ранее в Ужгороде военкомы насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.