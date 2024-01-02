ТЦК подтверждает, что на новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов.

Об этом Киевский областной ТЦК сообщил в ответ на запрос УП.

Областной военкомат заявляет, комендатуре и полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

Ранее в соцсетях писали, что на новых блокпостах в Киеве раздают повестки, но власти этого напрямую не подтверждали.

Потом комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник заявил, что на блокпостах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам.

Заявлялось, что количество блокпостов будет увеличено по 6 января. Также проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

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