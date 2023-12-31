На блокпостах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам
На блокпостах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам.
Об этом заявил комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в комментарии телеканалу ТСН.
По его словам, сотрудники полиции будут проверять людей по базе и если увидят, что человек находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации или как не передавший учётные данные в ТЦК, то сотрудники территориальных центров комплектования будут выписывать таким гражданам повестки.
При этом комендант заявил, что блокпосты в области установлены не для раздачи повесток, а в рамках "поисковых действий и фильтрационных мероприятий, направленных на всех, кто нарушает закон".
Напомним, в Киеве и области в конце декабря появились блокпосты. Тут же поползли слухи о том, что их установили для выдачи повесток и отлова уклонистов.
В Киевской военной администрации прокомментировали слухи о раздаче повесток на новых блокпостах. Там сообщили, что на временных блокпостах идут учения по безопасности, а раздача повесток военнообязанным не запланирована, однако "никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосте".
Мы также сообщали, что по словам очевидца-киевлянина, на появившихся блокпостах в столице все же раздают повестки.