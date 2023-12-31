На блокпостах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам.

Об этом заявил комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в комментарии телеканалу ТСН.

По его словам, сотрудники полиции будут проверять людей по базе и если увидят, что человек находится в розыске как уклоняющийся от мобилизации или как не передавший учётные данные в ТЦК, то сотрудники территориальных центров комплектования будут выписывать таким гражданам повестки.

При этом комендант заявил, что блокпосты в области установлены не для раздачи повесток, а в рамках "поисковых действий и фильтрационных мероприятий, направленных на всех, кто нарушает закон".

Напомним, в Киеве и области в конце декабря появились блокпосты. Тут же поползли слухи о том, что их установили для выдачи повесток и отлова уклонистов.

В Киевской военной администрации прокомментировали слухи о раздаче повесток на новых блокпостах. Там сообщили, что на временных блокпостах идут учения по безопасности, а раздача повесток военнообязанным не запланирована, однако "никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосте".

Мы также сообщали, что по словам очевидца-киевлянина, на появившихся блокпостах в столице все же раздают повестки.