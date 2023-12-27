В Киевской военной администрации уклончиво прокомментировали слухи о раздаче повесток на новых блокпостах Киева.

"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах. Представители ТЦК не выполняют функции по безопасности. Поэтому за детальной информацией относительно места и количества возможно врученных повесток просим обращаться в районные ТЦК. Но представители ТЦК имеют право совершать свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом", - заявил спикер ведомства Михаил Шаманов.

Отдельно в пресс-службе КГВА заявили журналистам, что на временных блокпостах идут учения по безопасности и раздача повесток там не запланирована, "но никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосте".

Ранее сообщалось, что блокпосты в Киеве будут устанавливать до 28 декабря.

Напомним, что в КГВА объяснили их появление учениями безопасности, которые проходят в Киеве с 25 декабря и продлятся три дня.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали, когда перестанут раздавать повестки в спортзалах, ресторанах и на блокпостах.