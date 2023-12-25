В Киеве на Подоле появились блокпосты с военными.

Паблики предположили, что это анонсированные блокпосты с раздачей повесток, но правоохранители говорят, что это проводятся "специальные мероприятия": проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещенных вещей.

Заверяют, что повестки там не раздают.

Ранее Украине бывший советник мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак сообщил, что конце декабря начнут работать блок-посты по вручению повесток. Официально эта информация не подтверждалась.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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