Киевская городская военная администрация прокомментировала появление блокпостов в Киеве, о которых сообщалось ранее.

Как информировали в КГВА, блокпосты появились в рамках учений по безопасности, которые будут проходить по 28 декабря в разных районах Киева.

"Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - заявил глава администрации Сергей Попко.

Судя по фото, обнародованном КГВА, сегодня блокпост появился на Осокорках.

Фото КГВА

О появлении блокпостов в Киеве сообщали 25 декабря.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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