В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в своём телеграм-канале.

Правоохранителям 24 декабря поступил вызов о том, что на улице Шелковичной был замечен автомобиль Porsche, а также было слышно несколько выстрелов. После выстрелов транспортное средство уехало с места происшествия в неизвестном направлении.

Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль, на который указывал заявитель, на бульваре Леси Украинки. В Porsche находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир. Младший из них обладал признаками алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили патроны и стреляную гильзу. Подозреваемый задержан.

Ранее полиция подтвердила ночной взрыв в Киеве, что прогремел до объявления воздушной тревоги. Были замечены некоторые повреждения автомобиля, припаркованного рядом с одним из жилых домов.

Мы также сообщали, что в Киеве поймали преступника, который при задержании ударил полицейского ножом. Есть сведения, что задержанный был подозреваемым в особо тяжком преступлении.