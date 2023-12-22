Чешский стрелок, 24-летний Давид Козак писал курсовую работу о прошлом Западной Украины времен ее нахождения в составе Австро-Венгрии.

Об этом сообщают чешские СМИ.

Козак получил степень бакалавра истории и европейских исследований в Карловом университете, а затем продолжил обучение на степень магистра истории. Он сосредоточился на истории Польши и Западной Украины.

Издание Expres.cz отмечает, что Козак хорошо учился в школе, а в мае 2023 года получил награду Польского института в Праге за курсовую работу "Проблематика революционных событий в 1846 году в Кракове и австрийской Галиции".

Какое гражданство было у Козака и из какой страны он (или его родители) приехали в Чехию, по-прежнему неизвестно.

Между тем портал idnes.cz со ссылкой на чешскую полицию написал, что за несколько часов до стрельбы в университете в доме Козака был найден мертвым его родственник, предположительно отец.

"Сегодня днем в Хостуни был найден мертвым мужчина, который умер насильственной смертью. В связи с этим мы объявили в розыск мужчину 1999 года рождения, который подозревается в этой преступной деятельности", - говорилось в сообщении полиции.

Напомним, вчера Козак устроил массовый расстрел в Карловом университете в центре столицы Чехии. В результате погибли не менее 10 человек, были ранены десятки людей. Сам Козак погиб.

Позже стало известно, что он вел на русском языке телеграм-канал о подготовке к преступлению.

Кроме прочего он вдохновлялся недавней стрельбой в российском Брянске, где 14-летняя старшеклассница убила двух человек в гимназии.