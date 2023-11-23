В Пневском лицее Ивано-Франковской области 14-летний подросток погиб из-за неосторожного обращения другого школьника с пневматической винтовкой.

О трагедии сообщила Пасечнянская территориальная община в Фейсбуке.

В сообщении говорится, что во время внешкольного кружка (видимо по стрелковой подготовке) из-за неосторожного обращения с пневматической винтовкой один из лицеистов ненарочно ранил ученика 9-го класса 2009 года рождения. Подросток скончался на месте.

Ранее во Львовской области браконьер случайно застрелил на охоте племянника. Как установили сотрудники отдела полиции №3 Стрыйского районного управления, во время незаконной охоты 63-летний житель города Сколе произвёл выстрел из охотничьего карабина "Сайга", попав в своего племянника - 38-летнего жителя Львова. По словам мужчины, они с родственником незаконно пошли за дичью, и он в темноте перепутал убитого со зверем.

Мы также сообщали, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний украинский боец. О гибели бойца сообщил тогдашний заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай.