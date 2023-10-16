В селе Нерубайское под Одессой дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Инцидент произошел еще в конце апреля, сейчас дело передано в суд. Пожилому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

После убийства 84-летний мужчина больше месяца говорил всем, что его 41-летний внук пошел служить в ВСУ.

Следствие выяснило, что они постоянно конфликтовали, в ходе очередной ссоры дед схватил охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран тот погиб на месте. Его труп дед закопал в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы.

Позже мужчина рассказал, что внук много пил и выносил из дома имущество.

Ранее мы рассказывали, что в Славуте Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в квартире и убил своего отца. Находившегося там же 37-летнего брата подрывника госпитализировали в реанимацию. Преступнику грозит пожизненное заключение.

А в прошлом году в Запорожье местный житель зарубил бабушку, дедушку и отца, которые стали свидетелями его преступления. Сообщалось, что мужчина хотел ограбить родных.