Суд в штате Нью-Мексико получил результаты независимой экспертизы, которая оспаривает заявление актера Алека Болдуина о самопроизвольности выстрела, убившего на съемках фильма "Ржавчина" женщину-оператора Галину Хатчинс.

Об этом сообщает Variety.

Болдуин утверждал, что оружие дало спуск самостоятельно, но последняя экспертиза показала обратное. Специалисты реконструировали выстрел и выяснили, что пуля могла быть выпущена только нажатием на курок.

Специалисты доказывают, что антикварный револьвер, который держал в руках киноактер, не мог сработать без нажатия на спусковой крючок.

К экспертному заключению приложены фотографии, на которых видно, что Болдуин вообще не стеснялся держать палец на спусковом крючке.

Болдуину сначала инкриминировали непредумышленное убийство оператора - уроженки Украины - на съемочной площадке вестерна. Потом прокуратура отозвала обвинения, но не исключила их повторного предъявления.

Оружейник фильма Ханна Гутьеррес Рид в декабре предстанет перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве и фальсификации улик. Она утверждала через своих адвокатов, что поставщик оружия Сет Кенни был ответственен за подмешивание боевых патронов в партию холостых. Всего на съемочной площадке были обнаружены шесть боевых патронов.

Как мы писали, на одном из заседаний суда по делу Болдуину запретили пить спиртное, владеть оружием и общаться со свидетелями убийства оператора.