С американского актера Алека Болдуина были сняты уголовные обвинения в связи с непредумышленным убийством оператора-украинки Галины Хатчинс.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на его адвокатов.

"Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия", – заявил в заявлении BBC его адвокат Люк Никас.

Люк Никас ранее назвал первоначальное решение об обвинении его клиента "ужасной судебной ошибкой".

"У мистера Болдуина не было оснований полагать, что в пистолете или где-то еще на съемочной площадке была боевая пуля. Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в ружье нет боевых патронов", – сказал Никас.

Тем временем, обвинения в убийстве оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид остаются в силе.

Напомним, обладателю премии "Эмми" Алеку Болдуину было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве из-за стрельбы во время съемок фильма "Rust" ("Ржавчина") в Нью-Мексико.

Галина Хатчинс была убита боевой пулей, выпущенной из винтовки, которую использовал Болдуин на сьемках, думая, что там холостой патрон.

Ранее мы писали, что в начале апреля в деле о непредумышленном убийстве украинского кинооператора Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина" в США был вынесен первый приговор. Помощника режиссера Дэвида Холса приговорили к шести месяцам условного лишения свободы.