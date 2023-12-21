Чешская полиция подтверждает, что пражский стрелок Давид Козак накануне убийств оставлял записи в интернете.

Там говорится, что он был вдохновлен недавней стрельбой в российском Брянске, где 14-летняя старшеклассница убила двух человек в гимназии.

Телеграм-канал велся на русском языке. В то же время пока неизвестно, какой национальности пражский стрелок и где он родился.

Ранее "Страна" публиковала выдержки из телеграм-канала "Давид Козак", автор которого весь декабрь анонсировал "скулшутинг" и "восхищался" стрелками из российских школ.

Напомним, полиция Чехии сообщила, что число погибших в результате стрельбы в Праге составляет 15 человек. Козак открыл огонь на четвёртом этаже здания философского факультета в Карловом университете. Некоторые студенты, чтобы спастись, вылезали из окон и сидели на карнизе. Одна из девушек не удержалась, упала и разбилась.

В сети появилось фото студентов на карнизе, которые прятались от пуль стрелка.

Отметим, что в последнее время в мире участились случаи массовой стрельбы. Так, в США девушка с двумя штурмовыми винтовками и пистолетом устроила бойню в христианской школе. Погибли шесть человек.

А в Сербии подросток открыл стрельбу в школе. Погибли восемь учеников, охранник и учитель. Несколько человек получили ранения.