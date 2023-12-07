В четверг, 7 декабря, в российском Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе, а потом покончила с собой. ЧП произошло в гимназии №5.

Об этом пишут российские издания.

Утверждается, что сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило правоохранителям в 9:15. Ученица 8А класса пришла в школу с ружьем, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет, где начинался урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам.

Официально МВД РФ сообщило о ранении пятерых человек в результате стрельбы в Брянске. Одна из раненых скончалась, еще один раненый находится в тяжелом состоянии. Сама стрелявшая покончила с собой.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на городскую администрацию тоже писали, что в результате инцидента погибли два человека, а четверо пострадали.

По их данным, стрелявшая 14-летняя девушка Алина А. смогла пронести помповое ружье "Бекас-3" в школу (по предварительной информации, она взяла оружие у отца), убила свою одноклассницу Марию Н. и ранила четверых мальчиков. Причиной происшествия сейчас называют конфликт с одноклассниками, которые шутили над девочкой.

По словам учеников школы, стрелявшая была "очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками".

В телеграм-каналах появились фото и видео с места происшествия, а также портретный снимок Алины. На фото с ее трупом видно, что девочка принесла в школу еще и охотничий нож.

По данным пабликов, все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией. На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мы подробно рассказывали о массовом убийстве в Пермском госуниверситете, где стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Он убил шестерых и ранил 47 человек, после чего получил пожизненное заключение.