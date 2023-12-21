Стрелка, убившего в столице Чехии Праге больше десяти человек во время стрельбы в университете, зовут Давид Козак.

Об этом пишут чешские издания.

Отмечается, что стрелок мог анонсировать свои убийства в Telegram. В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря. Велся он на русском языке.

В нем автор заявляет, что "идет к скулшутингу" и "вдохновляется" стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

"Я хочу сделать скулшутинг и возможно суицид... Этот канал - дневник, где я буду рассказывать о своей жизни до стрельбы", - пишет вероятный пражский стрелок еще 10 декабря.

Последнее сообщение в канале было 19 декабря, в нем автор жалуется на звон в ушах и желание "уши вырвать". Сообщения не редактировались с момента написания.

Впрочем, пока то, что канал принадлежит пражскому стрелку не подтверждено.

Между тем полиция Чехии сообщает, что число погибших в результате стрельбы в Праге составляет 15 человек.

Ранее мы рассказывали, что недавно в российском Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу из дробовика, а потом покончила с собой. Именно о ней упоминает Козак в телеграм-канале, говоря об Алине Афанаскиной.

А весной в Сербии подросток открыл стрельбу в школе. Погибли восемь учеников, охранник и учитель.