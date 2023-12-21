В Карловом университете в центре столицы Чехии Праге произошла стрельба. В результате погибли не менее 10 человек, ранены десятки людей.

Об этом сообщает новостной портал lidovky.cz.

Как выяснили СМИ, стрелка звали Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета вуза.

Отмечается, что во второй половине дня студенты и сотрудники Карлового университета получили электронное письмо с просьбой забаррикадироваться.

"Мы забаррикадировались на втором этаже, стрельба, вероятно, была на четвертом", - рассказал студент учебного заведения.

После стрельбы Козак покончил жизнь самоубийством.

"Стрелок куда-то прыгнул и погиб, это хороший исход с точки зрения трагедии, но мы должны все это проанализировать и потом информировать общественность", - заявил мэр Праги Богуслав Свобода.

По данным медицинской службы столицы Чехии, девять человек тяжело ранены, 5-6 получили ранения средней тяжести, до 10 получили легкие ранения.

"Цифры могут измениться", - добавила медслужба Праги на своей странице в соцсети X.

Ранее мы рассказывали, что недавно в российском Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу из дробовика, а потом покончила с собой.

А весной в Сербии подросток открыл стрельбу в школе. Погибли восемь учеников, охранник и учитель, несколько человек получили ранения.