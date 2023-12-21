В центре столицы Чехии произошла массовая стрельба в университете. Есть погибшие, десятки раненых
В Карловом университете в центре столицы Чехии Праге произошла стрельба. В результате погибли не менее 10 человек, ранены десятки людей.
Об этом сообщает новостной портал lidovky.cz.
Как выяснили СМИ, стрелка звали Давид Козак. Он открыл огонь из длинноствольной винтовки с оптикой в здании философского факультета вуза.
Отмечается, что во второй половине дня студенты и сотрудники Карлового университета получили электронное письмо с просьбой забаррикадироваться.
"Мы забаррикадировались на втором этаже, стрельба, вероятно, была на четвертом", - рассказал студент учебного заведения.
После стрельбы Козак покончил жизнь самоубийством.
"Стрелок куда-то прыгнул и погиб, это хороший исход с точки зрения трагедии, но мы должны все это проанализировать и потом информировать общественность", - заявил мэр Праги Богуслав Свобода.
По данным медицинской службы столицы Чехии, девять человек тяжело ранены, 5-6 получили ранения средней тяжести, до 10 получили легкие ранения.
"Цифры могут измениться", - добавила медслужба Праги на своей странице в соцсети X.
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