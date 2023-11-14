Стали известны подробности вчерашнего происшествия в Днепре, когда из автомобиля Lexus в мужчину на улице бросили гранату.

Видео с комментариями было опубликовано Национальной полицией Украины.

Ведомство сообщает, что в погоню за автомобилем подозреваемых вышла машина с отрядом специального назначения. В попытке уйти от преследования из Lexus также бросили гранату и в правоохранителей. Она не взорвалась.

Автомобиль удалось догнать и остановить. Подозреваемые забаррикадировались в автомобиле, но в конечном итоге их задержали.

Бросившими гранаты оказались два брата, у которых с потерпевшим возник имущественный конфликт из-за долгов.

Также сообщается, что 51-летнего пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.

"Страна" также узнала дополнительные подробности.

"Происшествие случилось вчера около 14:00. В автомобиле Lexus находилось трое мужчин, из которых два брата Александр Лисовенко и Павел Лисовенко, а также некий Диконенко. Все трое приехали на разборки к некому Эфендиеву, который находился возле автомобиля Lexus, По словам Дикоденко, Эфендиев задолжал ему деньги, поэтому Дикоденко взял с собой братьев Лисовенко и они поехали на встречу к Эфендиеву.

Во время разбирательства Александр Лисовенко, который находился за рулем автомобиля Lexus, бросил в сторону Эфендиева гранату РГД-5, после чего они скрылись с места преступления. От взрыва гранаты Эфендиев получил осколочные ранения, с которыми был доставлен в местную больницу", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

После погони братья Лисовенко были задержаны, а Дикоденко после допроса отпущен. Правонарушителям грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство.

Ранее в Одесской области автостопщик взорвал гранату в грузовике, который его подобрал. Пострадал пассажир водителя. Мужчина, взорвавший гранату, убежал, но его вскоре задержали.

Мы также сообщали, что трое украинских полицейских получили контузии после атаки российского беспилотника с гранатой. Видео из материалов по этому делу публикует Харьковское облуправление Нацполиции.