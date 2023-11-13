В Днепре неизвестные на Lexus бросили гранату в сторону авто, припаркованного у остановки на проспекте Свободы. В результате взрыва получил ранения мужчина.

Видео момента взрыва публикуют местные телеграм-каналы.

Сообщается, что злоумышленников задержали.

Причины конфликта пока неизвестны.

Ранее мы рассказывали, как летом в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. В полиции тогда сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов. Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье "хулиганство".

А в Славуте Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в квартире и убил своего отца. Находившийся там же 37-летний брат подрывника попал в реанимацию. Госпитализировали и виновника инцидента. Ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении и ношении боеприпасов и покушении на убийство двух человек, умышленном причинении смерти человеку. Ему грозит пожизненное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.