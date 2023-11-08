Под Купянском в Харьковской области россияне сбросили гранату с беспилотника на двигающееся авто полицейских. Им удалось вовремя выпрыгнуть и спастись.

Об этом сообщает руководитель Следственного управления местной полиции Сергей Болвинов.

"Звук беспилотника узнали сразу. В машине их ехало трое — участковый на пассажирском сиденье и оперативник за рулем. Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они — мишень. Сначала попытались оторваться, но быстро поняли, что этого сделать не удастся. Первым сориентировался водитель, говорит Николай Харченко. Именно оперативник за секунды принял решение прыгать из машины. Мгновенно дал команду выпрыгивать и в эту секунду раздался взрыв.

Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Ранее стало известно, что в Донецкой области из-за артиллерийского обстрела РФ ранены четыре полицейских.

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