В ресторане Винницы из-за русского шансона подрались две компании. В одной были работники военной контрразведки СБУ, в другой военные.

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что они одновременно отмечали дни рождения в разных залах. Поздно вечером музыку в одном зале выключили, и из второго собравшиеся услышали песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к СБУшникам и сделала им замечание. Те его проигнорировали, как и сотрудники заведения.

"После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка. Мы позвали охрану ресторана – они тоже только улыбнулись. Тогда вызвали полицию - но и те тоже лайтово ко всему отнеслись. Затем вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу", - рассказала девушка, которая сделала замечание, засняв это на видео.

Известно, что пострадали оба именинника: военнослужащий и Руслан Сивак, отец военнослужащего Департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака. Они вдвоем были активными участниками драки.

При себе у правоохранителя было наградное оружие, пистолет Glock-17.

Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокуратура подтвердила участие сотрудников СБУ в инциденте.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.