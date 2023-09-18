Полиция Киева подтвердила взрыв, который слышали ночью в отдельных районах столицы перед сигналом воздушной тревоги.

Правоохранители сообщили, что около трёх часов ночи к ним поступило сообщение от киевлянки, которая сообщила, что на углу дома по улице Вифлеемского раздался взрыв.

Сообщается, что на место происшествия прибыли оперативные группы. Были замечены некоторые повреждения автомобиля, припаркованного рядом с домом.

В результате инцидента никто не пострадал. Задержать правонарушителя не удалось, сейчас проводятся следственные действия и выясняется, что это было за устройство.

Ранее в Киеве сообщили о минировании школ и лицеев – была проведена эвакуация. Родители некоторых школьников сообщили, что сообщение о минировании поступило до начала уроков. После того, как Муниципальная варта все проверила и не нашла подозрительных предметов, занятия всёже начались.

Мы также публиковали видео как в Кропивницком пьяный мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС. Когда он заметил патрульных, то сел в автомобиль и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в колесо чтобы остановить подозреваемого.