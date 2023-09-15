Утром 15 сентября в Киеве поступили звонки о минировании в школах и лицеях.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, идет эвакуация учебных заведений. Родители некоторых школьников сообщили, что сообщение о минировании поступило до начала уроков. После того, как Муниципальная варта все проверила и не нашла подозрительных предметов, занятия начались.

Напомним, 4 сентября полиция Киева получала информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы. Также в этот день поступали сообщения о минировании киевских школ. Информация оказалась ложной.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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