В понедельник, 4 сентября, полиция Киева получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

По его словам, полиция отрабатывает своими силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Правоохранители, спасатели и Служба безопасности Украины принимают все нужные меры.

Также Попко добавил, что сегодня поступала ложная информация о минировании киевских школ.

Напомним, 1 сентября также сообщалось о минировании всех школ Киева, но информация не подтвердилась. Тогда заявлялось, что относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Столичные власти призвали сохранять спокойствие.

А сегодня стало известно, что в Крыму заявили о массовом минировании школ и проведении эвакуации. Кроме того, сообщение о минировании школ и торговых центров поступило и из Москвы.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.