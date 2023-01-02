В понедельник, 2 января, во Львове неизвестные сообщили о минировании здания Ратуши. В настоящее время проводится эвакуация.

Об этом написал мэр Андрей Садовой в своем телеграм-канале.

Напомним, в марте прошлого года Верховная Рада одобрила 8-летний срок за ложное минирование. Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 25 марта 2021 года.

Ранее также сообщалось, что в Тернополе сообщили о минировании автовокзалов и ТРЦ.

Также мы писали, как в ноябре во Львове два дня подряд неизвестные сообщали о минировании школ. На место происшествия приезжали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовской области и патрульные полицейские.

Кроме того, сообщалось, как в конце декабря в Киеве неизвестные сообщили о заминировании всех ТРЦ.

"Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

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