В Киеве сообщили о минировании пять учебных заведений.

Об этом пишут местные паблики.

По их данным, письмо с угрозами о том, что сейчас будет взрыв, пришло на электронный адрес одного из вузов. Сейчас на местах работают службы.

Напомним, вчера, 17 апреля, по территории Украины прошла масштабная волна ложных сообщений о минировании. За сутки в полицию поступило 15 анонимных сообщений о минировании 590 объектов. В Днепре зарегистрировано четыре таких сообщения, три – во Львов, два – в Киеве и по одному – в Одессе, Чернигове, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге и в Киевской области (международный аэропорт Борисполь).

"Страна" узнала подробности этих сообщений. По информации источников в правоохранительных органах установлено, что ложное сообщение о заминировании автовокзалов в городах Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области сделала жительница поселка Великая Александровка Бериславского района Херсонской области.

Также мы сообщали, как в феврале Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в Киеве заминировали перед началом конкурса на должность генерального директора госпредприятия "Национальный центр Довженко Центр".