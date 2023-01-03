Началась первая в 2023-м году серия сообщений о массовых минированиях. Так, на наличие взрывчатки проверяют учебные заведения Полтавы. Во Львове во второй раз поступило сообщение о заминировании Ратуши. На месте работают соответствующие службы.

Об этом пишет "Суспильне".

Как сообщил спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, сообщения о массовом минировании учебных заведений Полтавы пришли на электронную почту полиции сегодня утром.

Позже о минированиях сообщили в Ровенской области.

Там проверяют на наличие опасных предметов школы, торговые центры и Ровенскую облгосадминистрацию.

Напомним, в ноябре 2022 года в здание ж/д вокзала в Одессе пускали только с билетами на поезд из-за сообщения о минировании.

Ранее мы писали, что в Тернополе сообщили о минировании вокзала, универмага и учреждений образования. Позже информации о минировании не подтвердилась.

Также "Страна" рассказывала, что в августе прошлого года по Украине прошла волна минирований. Взрывчатку искали на вокзалах в Виннице, Тернополе и Черкассах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.