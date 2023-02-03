Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в Киеве заминировали перед началом конкурса на должность генерального директора госпредприятия "Национальный центр Довженко Центр".

Об этом сообщает "Суспильне".

По данным СМИ, на месте работают правоохранители, в здание никого не пускают.

Напомним, 2 ноября прошлого года Госкино назначило Юлию Каждан исполняющим обязанности генерального директора "Довженко-Центра". Коллектив "Довженко-Центра" выразил несогласие с действиями Госкино и заявил, что не признает процедуру назначения нового руководителя, а позже не допустил Каждан к исполнению обязанностей.

15 ноября Госкино приостановило реорганизацию "Довженко-Центра" до завершения полного аудита и избрания нового руководителя.

17 ноября 2022 года Каждан подала в отставку из-за "буллинга, унижения чести и достоинства, перехода на личности и угрозы". Новым и.о. назначили Андрея Алферова, но к 17 января он так и не вступил в должность.

21 декабря Госкино объявило конкурс на гендиректора "Довженко-Центра". На должность директора претендуют пять кандидатов, мы рассказывали, кто именно.