Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) назвало пятерых кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность генерального директора госпредприятия "Национальный центр Довженко Центр", расположенного в Киеве.

Об этом сообщается в Фейсбуке агентства.

"Сообщаем, что срок приема документов от кандидатов на должность ГП "Национальный центр Александра Довженко" завершен", - говорится в посте.

Документы подали следующие кандидаты:

Виктория Водка;

Елена Гончарук (бывший руководитель центра);

Кирилл Жаровский;

Алексей Пантелеев;

Сергей Слепак.

"Все заинтересованные лица в течение семи дней (до 31 января 2023 года) могут подавать предложения и замечания по кандидатурам на адрес электронной почты Государственного агентства Украины по кино", - добавили в организации.

2 ноября прошлого года Госкино назначило Юлию Каждан исполняющим обязанности генерального директора "Довженко-Центра". Коллектив "Довженко-Центра" выразил несогласие с действиями Госкино и заявил, что не признает процедуру назначения нового руководителя, а позже не допустил Каждан к исполнению обязанностей.

15 ноября Госкино приостановило реорганизацию "Довженко-Центра" до завершения полного аудита и избрания нового руководителя.

17 ноября 2022 года Каждан подала в отставку из-за "буллинга, унижения чести и достоинства, перехода на личности и угрозы". Новым и.о. назначили Андрея Алферова, но к 17 января он так и не вступил в должность.

21 декабря Госкино объявило конкурс на гендиректора "Довженко Центра".