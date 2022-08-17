Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации "Довженко-Центра".

В центре заявляют, что фактически это означает ликвидацию национального киноархива.

Госкино обязало центр передать все свои фильмы и имущество госучреждению "Научный центр кинематографии Украины".

"Таким образом, отвечать за уникальное кинематографическое наследие Украины Госкино поручает де-факто "спящему" учреждению, которое с момента своего основания во времена Януковича в 2011 году не осуществляло никакой деятельности, не имеет штата, соответствующих компетенций, сайта и т.д", - говорится в заявлении "Довженко-Центра".

Также в центре говорят, что в решении Госкино не упоминается их киноархивная и музейная коллекция. А отдельно из структуры центра должно быть выделено госпредприятие "Украинская анимационная студия", которой будут переданы авторские права на украинскую анимацию.

Сотрудники центра должны быть уведомлены о возможном увольнении.

"Передача коллекции национального киноархива с высокой репутацией в мире в фейковое учреждение – огромный удар по международному имиджу украинской власти, особенно во время войны, когда Украина в крови борется за собственную идентичность", - говорится в заявлении центра.

Ранее сообщалось, что ко Дню Независимости кинотеатры Киева в течение недели бесплатно покажут украинские фильмы.