Вчера, 17 апреля, по территории Украины прошла масштабная волна ложных сообщений о минировании. За сутки в полицию поступило 15 анонимных сообщений о минировании 590 объектов.

В Днепр зарегистрировано четыре таких сообщения, три – во Львов, два – в Киеве и по одному – в Одессе, Чернигове, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге и в Киевской области (международный аэропорт Борисполь).

"Страна" узнала подробности этих сообщений. По информации источников в правоохранительных органах установлено, что ложное сообщение о заминировании автовокзалов в городах Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области сделала жительница поселка Великая Александровка Бериславского района Херсонской области.

"Это сделала 30-летняя девушка, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она была опрошена, но вскоре ее отпустили. Сообщить о мотивах преступления она таки и не смогла", - сообщает источник "Страны".

По данным фактам открыто два уголовных производства по ч.1 ст.259 УК Украины, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, в этом году в Киеве перед началом конкурса на должность главы "Довженко-Центра" заминировали Госкино.

Также сообщалось, что в столице мужчина "заминировал" Офис президента Украины. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.