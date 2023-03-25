В Киеве поступило новое сообщение о минировании. На этот раз - рынка у станции метро "Минская" на Оболони.

Об этом сообщают столичные паблики.

На данный момент рынок полностью эвакуирован, все входы на него перекрыты. Из всех объектов, расположенных по периметру, работает только пункт по обмену валют.

Сотрудники торговых точек столпились снаружи рынка, ожидая, пока приехавшие силовики прояснят ситуацию.

Вчера в Киевском цирке провели эвакуацию из-за письма с угрозами. В цирк прибыли полицейские, кинологи. Всех эвакуировали, всё и всех проверили, никакой взрывчатки не обнаружили.

Ранее мы рассказывали, что сообщение о минировании полусотни киевских школ оказалось фейком. Также мы сообщали, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в Киеве заминировали перед началом конкурса на должность генерального директора госпредприятия "Национальный центр Довженко Центр".

Напомним, Украина стала самой заминированной страной в мире. Процент опасных территорий составил более 40%.

Волну минирований в Украине фиксировали также в августе прошлого года. Тогда взрывчатку искали на вокзалах и рынках по всей стране.