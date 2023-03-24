В Киевском цирке днем 24 марта провели эвакуацию из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщили телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали паблики, специалисты вывели людей из здания, провели проверку помещений и ничего в них не обнаружили. Представление не сорвалось, хотя и началось с опозданием.

Директор Киевского цирка Владислав Корниенко в комментарии "Стране" подтвердил, что действительно проводили эвакуацию и проверку из-за письма с угрозами подрыва здания.

"На почту цирка и КГГА пришло письмо, где было написано: "Сегодня все клоуны взлетят на воздух". В цирк прибыли полицейские, кинологи. Всех эвакуировали, всё и всех проверили, никакой взрывчатки не обнаружили. Все чисто. Зрители подождали час и вернулись в зал. В данный момент в цирке идет представление, все нормально", - сообщил "Стране" Владислав Корниенко.

Ранее мы рассказывали, что сообщение о минировании полусотни киевских школ оказалось фейком.

Также мы сообщали, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в Киеве заминировали перед началом конкурса на должность генерального директора госпредприятия "Национальный центр Довженко Центр".