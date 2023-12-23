В одной из школ Соломенского района Киева полностью восстановили школьное укрытие после аварии. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко.

"Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района – устранены в полном объеме! В первую очередь благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", - сообщил Попко.

При этом Попко выдал поручение проверить все укрытия в Киеве.

Сообщается, что в столице в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии по привлечению необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей).

"Поставлена задача проверить укрытия до 29 декабря и отчитаться", - заявил Попко.

Напомним, вчера в Киеве обвалился потолок в недавно отремонтированном укрытии, когда там были дети. ЧП произошло из-за прорыва трубы. При этом никто не пострадал.

На днях мы рассказывали, что во время воздушной тревоги днем 11-летняя девочка и 12-летний мальчик не смогли попасть в укрытие в одной из школ Святошинского района столицы. Охранник не пустил их, потому что дети были с собакой. Киевская прокуратура начала расследование этого случая.