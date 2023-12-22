В Киеве во время тревоги в укрытии школы №229 Соломенского района, где находились дети, обвалился потолок.

Видео из укрытия публикуют столичные телеграм-каналы.

ЧП произошло из-за прорыва трубы. При этом никто не пострадал.

Телеграм-каналы пишут, что в этом укрытии недавно был проведен ремонт за деньги благотворительного фонда.

На днях мы рассказывали, что во время воздушной тревоги днем 11-летняя девочка и 12-летний мальчик не смогли попасть в укрытие в одной из школ Святошинского района столицы. Охранник не пустил их, потому что дети были с собакой. Киевская прокуратура начала расследование этого случая.

Позже чиновники объяснили инцидент существованием приказа не пускать в убежища животных.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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