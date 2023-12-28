В Киевской области с 28 декабря и по 6 января увеличивают количество блокпостов.

Об этом сообщает областная военная администрация.

Также проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

Власти заявляют, что это контрдиверсионные мероприятия, которые будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

"Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявили в КОВА.

Ранее мы писали о том, что новые блокпосты с военными появились в Киеве.

Киевские власти объяснили это учениями безопасности с 25 по 28 декабря.

При этом в КГВА прокомментировали слухи о раздаче повесток на новых блокпостах, которые появились в сети.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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